В октябре сотрудники Россельхознадзора сожгли в Петербурге 68 тысяч штук импортных цветов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Цветы, ввезенные в Россию с нарушениями, были обнаружены на таможенном складе в Кронштадте.

- При проведении карантинного фитосанитарного контроля в 23 партиях срезанных цветов (хризантемы, эустомы) и горшечных растений (герберы, хризантемы, примулы и кампанулы) были выявлены опасные карантинные объекты, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Экспертиза подтвердила наличие в цветах западного (калифорнийского) цветочного трипса и в 1 случае — табачной белокрылки.

Кроме того, грубые нарушения были выявлены при проверке документов на прибывшие срезанные розы и хризантемы (63,5 тысяч штук).

Цветы поступили из стран Европы: Литвы, Латвии, Словакии и Чехии.

В результате 68 тысяч цветов были сожжены, чтобы не допустить распространения опасных вредителей.