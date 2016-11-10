Русский музей в Санкт-Петербурге отказался принимать в свою коллекцию картины экс-сотрудницы Минобороны России Евгении Васильевой. В связи с этим сотрудники культурного учреждения вернули их её представителям в мешке, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея. При этом не уточняется, был ли это мусорный или какой-либо ещё мешок.

-Сегодня картины переданы представителям Васильевой по доверенности часа полтора назад. Никакой особой процедуры передачи в таких случаях не полагается, просто положили в мешок и ушли, — заявил собеседник

Отметим, что ранее на заседании экспертной фондово-закупочной комиссии специалисты приняли решение, что они не будут принимать в дар работы Васильевой "Транскриптаза" (триптих), так как эти произведения не соответствуют собирательной практике музея. Автору было предложено забрать картины в течение двух недель.

Напомним, в 2012 году Евгения Васильева оказалась в центре коррупционного скандала в Министерстве обороны России, в результате которого покинул свой пост глава ведомства Анатолий Сердюков.

Живописью Евгения Васильева увлеклась, находясь под домашним арестом. Свои работы художница представила широкой публике на персональной выставке.

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