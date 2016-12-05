В Петербурге перед судом предстанет сотрудник банка Артём Цыбиков, который, пользуясь своим служебным положением, похитил более 250 тысяч рублей, сообщили в городской прокуратуре.

Как установило следствие, Цыбиков, будучи менеджером по продажам отделения одного из петербургских банков, использовал персональные данные клиентов. С помощью этих данных он от имени потерпевших подписывал заявления на получение кредитных карт.

Деньги с полученных карт мошенник тратил на собственные нужды. В общей сложности с помощью своих махинаций он похитил более 250 тысяч рублей.

- Вину в совершении преступлений Цыбиков признал полностью. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.