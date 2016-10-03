Скандально известную памятную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму в Санкт-Петербурге могли обстрелять, сообщает ТАСС.

По данным агентства, на мемориальной доске видны отверстия и застрявший в одном из них металлический предмет. На изображении маршала повреждены лоб и висок.

В соцсетях появились предположения, что противники установки доски обстреляли ее.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что повреждения обнаружил сотрудник полиции во время патрулирования. Проводится проверка, по результатам которой будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее доска уже подвергалась нападению: вандалы облили ее красной краской.

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