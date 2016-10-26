В Петербурге ожидается небольшое потепление и дожди. По прогнозу синоптиков, в среду в городе временами будет идти мокрый снег, ночью - без осадков, температура воздуха +2-4 градуса.

Небольшие осадки в виде дождя и снега возможны утром в четверг, 27 октября, а затем начнется потепление. Атмосферное давление понизится, усилится ветер - до 11-13 м/с, и на Петербург обрушатся ливневые дожди, переходящие в обложные. Температура воздуха поднимется до +7 градусов. Такой погода ожидается в пятницу и субботу.

В воскресенье преимущественно без осадков, прохладнее - всего +4. Ноябрь начнется с похолодания до 0+2 градусов, осадки вероятны - в виде дождя и снега.