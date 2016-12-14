В Невском районе задержали дебошира, который ранил ножом сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба главного управления СКР по Петербургу, вечером 12 декабря в полицию сообщили о скандале в одной из квартир дома №8 по улице Белышева. На вызов приехал сотрудник УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга.

В квартире полицейский обнаружил 38-летнего скандалиста. Страж правопорядка попытался успокоить мужчину.

- Подозреваемый в ответ на правомерные требования сотрудника полиции нанес последнему удар ножом в область правого бедра, - рассказали в Следственном комитете.

В отношении скандалиста, напавшего с ножом на полицейского, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.