В квартире на улице Народного Ополчения этим утром было найдено тело 13-летней школьницы. Рядом был найден баллончик для заправки зажигалок, рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Предположительно девочка умерла от отравления газом, установили прибывшие на место медики.

Родные погибшей школьницы сообщили следователям, что накануне она вернулась с занятий фитнесом и отправилась спать. При этом сыщики выяснили, что надышаться вредным веществом погибшей предложила подруга.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.