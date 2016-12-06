В дежурную часть полиции на транспорте накануне поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Купчино заметили подростка, который зацепился за вагон. Состав следовал из Санкт-Петербурга в Поселок. Выехав на место инцидента, сотрудниками транспортной полиции была установлена личность правонарушителя. Им оказался 13-летний юноша, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудниками линейного отдела МВД на транспорте провели с подростком беседу, а в отношении его законного представителя (родителей) составлен протокол об административном правонарушении.

Также в линейный отдел МВД России на станции Бологое поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду сообщением «Москва – Санкт-Петербург» требуется наряд полиции. По прибытию на место происшествия, транспортными полицейскими были выявлены двое молодых людей в возрасте 17 и 25 лет, которые во время остановки поезда проникли в межвагонное суфле поезда с целью проезда.

Данные граждане были сняты с поезда и препровождены в дежурную часть линейного отдела полиции. Своими действиями данные молодые люди совершили правонарушение, предусмотренное статьей 11.17. КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».