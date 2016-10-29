Сотрудникам полиции и МЧС пришлось вскрывать дверь в квартире жителей Петербурга, чтобы спасти их девятилетнего сына. Дело в том, что мальчик выпал из окна, а родители вместо того, чтобы вызвать медиков, закрыли его в квартире. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл сегодня ночью во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В правоохранительные органы обратились жители ближайших домов, которые стали свидетелями случившегося.

– Ребёнку девять лет, семья неблагополучная. Родители после падения ребёнка с третьего этажа занесли его домой. Соседи это видели, вызвали полицию, после появления на месте полицейских родители не открыли дверь, вызвали МЧС, дверь вскрыли, – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали в городскую больницу №19. Сейчас его состояние оценивается, как стабильное, но тяжёлое.

– По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Им может грозить уголовная ответственность.