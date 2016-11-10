Полиция Петербурга нашла убийцу женщины, пропавшей в июне 2016 года, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу.

Петербурженка пропала в июне 2016 года. После заявления о ее исчезновении было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в убийстве сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего петербуржца.

По версии следствия, в июне 2016 года в квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Мечникова подозреваемый, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, совершил убийство своей знакомой, нанеся ей удар ножом в грудь. Затем, злоумышленник расчленил тело потерпевшей, части которого вынес из квартиры и поместил в мусорные контейнеры.

В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.