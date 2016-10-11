В Петербурге рабочие закатали лужи в асфальт

8 октября рабочие заделывали яму во дворе дома №6 на набережной реки Оккервиль – асфальт они аккуратно укладывали прямо в лужи. Видео ремонта очевидцы прислали активистам «Красивого Петербурга».

Общественники пообещали разобраться в ситуации – они отправили обращение в прокуратуру и сообщили о случае представителю администрации района.

– В ближайшее время обещали выяснить, кто был заказчиком, – сообщил Metro активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Своим видением случившегося с Metro поделился замглавы администрации Невского района Владимир Гайдей.

– Я понимаю, что так делать нельзя, но если посмотреть на западные технологии – то там все кладут асфальт в дождь, – говорит чиновник. – Сейчас мы выясняем, кто был заказчиком работ, скорее всего это муниципальное образование «Правобережное».