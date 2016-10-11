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Асфальт в лужу укладывали аккуратно / фото предоставлено  движением «Красивый Петербург»

Асфальт в лужу укладывали аккуратно / фото предоставлено  движением «Красивый Петербург»

В Петербурге рабочие закатали лужи в асфальт

Жители Невского района стали свидетелями применения «инновационной технологии» в ремонте дорог.

Обновлено : Сегодня 10:15
- Опубликовано : Сегодня 10:01

8 октября рабочие заделывали яму во дворе дома №6 на набережной реки Оккервиль – асфальт они аккуратно укладывали прямо в лужи. Видео ремонта очевидцы прислали активистам «Красивого Петербурга».

Общественники пообещали разобраться в ситуации – они отправили обращение в прокуратуру и сообщили о случае представителю администрации района.
– В ближайшее время обещали выяснить, кто был заказчиком, – сообщил Metro активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Своим видением случившегося с Metro поделился замглавы администрации Невского района Владимир Гайдей.

– Я понимаю, что так делать нельзя, но если посмотреть на западные технологии – то там все кладут асфальт в дождь, – говорит чиновник. – Сейчас мы выясняем, кто был заказчиком работ, скорее всего это муниципальное образование «Правобережное».

Эксперт: Это замкнутый круг

"Асфальт постоянно кладут в дождь, лишь бы отчитаться. За ремонт дорог на внутридворовых территориях отвечают муниципальные образования. Обычно они  объясняют невозможность привести дороги в порядок маленьким бюджетом. Но оправдания не решают проблем. Мы отправляли жалобу в прокуратуру по аналогичному случаю. В итоге проведение расследования поручили главе администрации муниципального образования, который и был заказчиком работ – замкнутый круг", - рассказал Красимир Врански, основатель движения «Красивый Петербург».

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