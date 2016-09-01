В сентябре в Петербурге состоится финал конкурса толстушек "Северная Аврора". Участие в нем в этом году принимают 19 девушек и женщин в двух возрастных номинациях "Юность вселенной" (18-30 лет) и "Роскошный возраст" (31-45 лет). Главные условия для конкурсанток - размер не менее 50-го, рост - не ниже 168 см.

Сейчас финалистки активно готовятся к главному дню конкурса красоты - работают со стилистами и дизайнерами, занимаются спортом, проходят тренинги, участвуют в фотосессиях, чтобы научиться подавать себя с самой лучшей стороны.

- Участие в конкурсе дает реальный шанс заявить о себе, получить новые уникальные возможности личностного и профессионального роста, стать женщиной мечты!, - рассказала Metro организатор "Северной Авроры" Анна Шишова.

Организаторы конкурса выступают с главной идеей - красота не может быть стандартизирована. Это понятие индивидуальное, не массовое.

- Наша цель - развитие plus-size культуры в России. Ведь еще лет 10 назад в нашей стране никто и подумать не мог о том, что возможно провести конкурс красоты среди полных женщин, - рассказала Анна Шишова, - Мы предоставляем пространство возможностей для самореализации любой девушке и говорим: Для того, чтобы быть красивой - будь красивой изнутри. Люби себя такой, какая ты есть!

Финал конкурса "Северная Аврора-2016" пройдет в Петербурге 10 и 11 сентября.

В прошлом году королевой красоты среди толстушек стала представительница Новосибирска - 20-летняя Ирина Черемных. Подробнее и фото ЗДЕСЬ.