В Петербурге состоится II общегородской конкурс красоты для бабушек. В финале состязаться будут шесть дам, которых назвать бабушками просто невозможно. Но факт - все финалистки конкурса красоты имеют детей и внуков. Самой юной участнице - 41 год, а самой опытной - 69.

- Как и в прошлом году, средний возраст бабушек на «Миссис GrandМa" 55 лет. Они красивы, умны и очень активны!, - рассказала Metro организатор конкурса, директор Федерации "Миссис Петербург" Наталья Рогова, - Это не просто конкурс, это дань уважения женщинам, которые смогли поднять не одно поколение наследников на своих плечах и остаться при этом роскошными представительницами прекрасной половины человечества! Как жаль, что зачастую мы забываем, что бабушка - все еще женщина, она хочет нравиться и поражать своим обаянием!

Имя самой красивой бабушки Петербурга назовут 22 декабря. В финале участницы покажут танцевальный и творческий номера и выйдут на сцену в шикарных вечерних нарядах.

Интересные факты об участницах конкурса:

Зинаиду Провоторову записала на конкурс внучка Яна.

Вера Белик - бабушка 4 внуков: Находясь на пенсии, продолжает работать главным бухгалтером водолазной компании. Недавно освоила профессию стилиста по прическам и с успехом практикуется на внучках. В свободное время любит путешествовать и играть на гитаре.

Елена Балабан, самая молодая бабушка, ей 41 год: экономист, финансовый менеджер в известной питерской компании.

Бабушки Марина Грачева, Ирина Соколова, Марина Зубкова подруги не только на конкурсе, но и в жизни.