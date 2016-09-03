В Петербурге средь бела дня произошёл серьёзный пожар в ресторане быстрого питания "Макдональдс", сообщается в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". По словам очевидцев, возгорание произошло из-за воспламенения машины, расположенной возле здания.

Свидетели утверждают, что инцидент произошёл в ресторане в доме 40 по Красносельскому шоссе около часа дня. Огонь с автомобиля очень быстро перекинулся на здание. На место происшествия срочно выехали пожарные. В результате случившегося машина сгорела полностью, а ресторан сильно пострадал.

Сведениий о пострадавших не поступало.