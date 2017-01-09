Предполагаемым пособникам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" продлили арест, сообщает "Фонтанка".

По решению Калининского районного суда, восемь фигурантов дела о подготовке терактов в торговых центрах Петербурга останутся под стражей. На сегодняшний день они обвиняются в незаконном обороте оружия.

Напомним, в ноябре 2016 года ФСБ пресекла деятельность межрегиональной террористической группы, члены которой собирались осуществить теракты в Москве и Петербурге. Позже выяснилось, что террористы собирались совершить взрывы в торговых центрах "Галерея" на Лиговском проспекте и "Академпарк" на проспекте Науки.

СМИ: теракты в Петербурге планировались в торговых центрах