Участники движения "Красивый Петербург" в выходные cобрались у станции метро "Площадь Восстания", чтобы провести публичную демонстрацию способа легкого и быстрого удаления незаконной рекламы с тротуаров. Это недорогой растворитель дихлорметан, который позволяет убрать надпись за считанные минуты.

Участники инициативной группы рассказали, что обработка одного квадратного метра обходится в сумму 10 рублей.

- Мы попробовали этот растворитель месяца полтора-два назад и остались довольны, - рассказал Metro Вадим Линин, активист движения. – За 2-3 часа я удаляю им по 50-100 незаконно появившихся надписей на асфальте. Я живу в районе Пяти углов, и давно веду непримиримую борьбу с "трафаретчиками".

Как рассказал Вадим Линин, за одну ночь в его микрорайоне появляется по 250 надписей с координатами одного из борделей. Так что «производительность» у трафаретчиков достаточно высокая.

Городские власти борьбой с незаконной рекламой на асфальте практически не занимаются. Поэтому "Красивый Петербург" предлагает новый способ удаления надписей взять на вооружение петербургским дворникам.