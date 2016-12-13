В Петербурге перед судом предстанут участники банды, которые хотели получить 20 млн рублей за жизни четверых петербургских бизнесменов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, Михляев и Арсеев выбрали потенциальных жертв, разработали план похищения. Для этого привлекли еще четверых подельников из Приморского края.

Участники банды установили адреса, по которым проживали их жертвы, маршруты передвижения. Затем похитили четверых бизнесменов и потребовали выкуп - 20 млн рублей. Кроме того, в планах преступников было переоформление права собственности на автомобили.

Однако в результате оперативных действий похитителей задержали.

Сегодня, 13 декабря, надзорный орган утвердил обвинительное заключение. Теперь перед судом предстанут Андрей Делягин, Сергей Кузнецов, Александр Яковлев и Сергей Шутылев. Они обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений).

Дело подельника Арсеева выделили в отдельное производство, так как он находится в розыске.

А вот организатор преступления - Игорь Михляев - обвиняется в совершении разбоя, вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере, неправомерном завладении автомобилем.