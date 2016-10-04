В этот раз «Балтийскую звезду» приурочили к Году кино, поэтому и получили награду актёры и режиссёры, чья творческая биография связана с «важнейшим из искусств».

Один из лауреатов – известный латвийский и российский актёр Ивар Калныньш.

– Спасибо, что заметили меня, – поблагодарил артист. – Буду носить эту звезду в знак дружбы между нашими народами.

Ещё одна награда уедет в Таллин, её получил эстонский режиссёр и актёр Элмо Нюганен.

Андрею Кончаловскому, только что представившему на фестивале «Балтийский дом» трилогию по Чехову, награду вручала Светлана Кармалита – вдова Алексея Германа.

– Среди лауреатов разных лет есть мои друзья, есть люди, у которых я учился. И очень горжусь, что попал в такую компанию, – сказал Андрей Сергеевич.

В номинации «Память» награду присудили кинорежиссёру Алексею Балабанову. Получал «Балтийскую звезду» продюсер и режиссёр Сергей Сельянов.

– Было бы справедливо, если бы Алеша сам вышел сюда и получил эту премию, – сказал Сельянов. – Но это не от нас зависит. А вот память зависит именно от нас. И то, что «Балтийскую звезду» Балабанову вручают именно в Петербурге, это важно. Алексей родился на Урале, а сюда приехал в 1990-м. Прокатился на велосипеде по Васильевскому острову и остался навсегда.

Международная премия «Балтийская звезда» вручается в Петербурге в 13-й раз.