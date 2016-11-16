Следственный комитет прекратил уголовное преследование директора музыкальной школы им. Римского-Корсакова 80-летней Татьяны Орловой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного комитета СКР по Петербургу.

Директору музыкальной школы им. Римского-Корсакова подозревали в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Из материалов уголовного дела следует, что с декабря 2013 года по декабрь 2015 года в данной школе был осуществлен набор и обучение по дополнительным программам лиц старше 18 лет, что повлекло нецелевое расходование бюджетных средств на общую сумму более 22 млн. рублей, заявили в пресс-службе ведомства.

Потерпевшим по делу был признан комитет по культуре Петербурга в лице заместителя его председателя.

Отмечается, что в настоящий момент внесены изменения в Устав школы, предусматривающие, в том числе, обучение на бюджетной основе лиц старше 18 лет.

15 ноября от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи примирением сторон, в котором указано, что директор Татьяна Орлова добросовестно исполняет свои должностные обязанности.

16 ноября уголовное дело в отношении директора музыкальной школы им. Римского-Корсакова было прекращено.