В Кухонном каре Гатчинского дворца впервые представлен совместный российско-датский проект - human-specific спектакль "Лабиринты Венеры", премьерные показы которого пройдут с 1 по 14 октября.

Формат Human-specific, который нынче захватывает всю Европу, пока малознаком российскому зрителю, но, по словам организаторов, несомненно, вызовет интерес у публики.

- Я шел к этому проекту долгие годы, - говорит продюсер проекта Вадим Каспаров. - Почти десять лет назад я узнал об этом проекте и подумал, что такое обязательно нужно показать российскому зрителю. С этой идеей мы пришли к Василию Панкратову, который и поддержал нас.

Самой главной проблемой было найти пустующие 28 комнат – именно столько локаций требуется для того, для 14 актрис, которые несколько часов будут находиться в комнатах-инсталляциях. Для этого смелого проекта был проведен кастинг, в котором приняли участие 40 претенденток. В итоге, режиссер Нулло Фачини отобрал 11 российских актрис-танцовщиц, и еще трех девушек пригласил из труппы датского театра «Cantabile 2».

- Мы все привыкли, что приходим в зал, садимся в кресло, актер выходит на сцену и начинает что-то показывать, а мы все ему аплодируем, - говорит режиссер Нулло Фачини. - Мне хотелось стереть эту границу между зрителем и актером, захотелось, чтобы они стали полноправными участниками действия.

Спектакль начинается с того, что зритель подходит к столу, на котором стоит несколько десятков кукол – выбирая одну из них, тем самым, ты выбираешь специальную комнату, в которую тебя распределяет Оракул. Например, корреспондент Metro взял куклу, одетую в черные лохмотья, и отправился в комнату «Слуховая память», которая была занавешена черной материей. Откуда ни возьмись, там появилась девушка с очень приятным голосом и стала рассказывать историю своих семейных отношений, сопровождая действие звуками: помешивание чая в стакане, удар о дерево, шинковка капусты…. В финале актриса все-таки раскрыла мне свое лицо, и то, на несколько секунд.

Другой «акт» спектакля выпал на комнату «Эмоциональные центры» - в углу затуманенного пространства сидела красавица лет 25 с шикарной прической, которая сразу попросила перейти на «ты» и стала задавать мне вопросы: «Что может вывести тебя из себя?», «Чего ты боишься сейчас?» Казалось, что я разговариваю с давней знакомой, с которой не виделся несколько лет, а она рассказывает мне свою страшную историю о взаимоотношениях с молодым человеком.

Среди множества локаций есть и другие – например, «сексуальность», «материнство», «планирование», «мышечный контроль», «слух» итд. Как рассказали Metro продюсеры, за раз максимально можно пройти лишь три ступени - после чего тебя отправляют в комнату «декомпрессии» немного отдохнуть.

- Был один человек, который прошел 26 комнат – но он последовательно приезжал к нам несколько дней, - вспоминает режиссер. – История умалчивает, что стало с ним, ведь это не просто спектакль, это жизнь – эти истории созданы на основе реальных событий и опыта, многие из них довольно тяжелые.

- Я сам был зрителем и понимаю, какие чувства вы испытываете сейчас, - делится с Metro продюсер Вадим Каспаров. – Шок и восторг долгое время не отпускал меня. Думаю, что уже пришло время начинать совершенно новый отсчет в театральном диалоге актер-зритель.