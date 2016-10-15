В полиции Санкт-Петербурга заметили признаки мошенничества в деятельности "фабрики троллей" - знаменитой компании ООО "Интернет-исследования", которая, по данным разных СМИ, занимается продажей платных политических комментариев в блогах и публикацией различных постов за вознаграждение, сообщает "Коммерсантъ".

"В действиях руководства ООО "Интернет-исследования" усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)",— говорится в письме, которое оказалось в распоряжении издания.

По имеющейся информации, всё началось с жалобы бывшей сотрудницы компании Людмилы Савчук. В прошлом году она пожаловалась на необоснованное увольнение с позиции специалиста по SMM, отсутствие надлежащей документации и невыплаченную зарплату. Эти и ряд других нарушений, по её мнению, свидетельствовали о нарушении законодательства о бухгалтерском учете, а также налогового законодательства.

В результате своих действий Савчук получила от фирмы задолженность по зарплате и моральную компенсацию в размере в один рубль, а полицейские начали повторную проверку, в ходе которой и выявили факты мошенничества. Также последствием судебного дела стало то, что компания "Интернет-исследования" переименовали и она стала называться "Тека".