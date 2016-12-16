На Обводном канале сегодня, 16 декабря, около 17 часов, под автобус попала пожилая женщина. Как сообщают очевидцы в Сети, ей стало плохо, она пошатнулась и не удержалась на ногах.

В это время автобус уже начал движение, и ноги женщины оказались под колесами. Прохожие пришли на помощь, заставили автобус остновиться и вытащили женщину на обочину.

Очевидцы вызвали скорую, которая увезла женщину.

Свидетели произошедшего и пользователи соцсети разразились гневными комментариями по поводу плохой уборки улиц в Петербурге и постоянного гололеда, из-за которого может пострадать любой человек вне зависимости от возраста.

Напомним, еще одно ДТП на скользкой дороге с участием автобуса произошло в Пушкине утром 25 ноября на улице Захаржевской. Правда, в тот раз происшествие закончилось трагично. Автобус №273 сбил женщину в районе пешеходного перехода, она погибла на месте.

"Сбил автобус №273 около 8 утра. В паре метров от пешеходного лежит накрытое тело", - сообщили свидетели.