Спасателям ГУ МЧС по Петербургу удалось за прошедшую ночь потушить несколько серьёзных пожаров. Как сообщается на сайте ведомства, первое возгорание произошло в Лыжном переулке, 2 в 1:31. Работникам МЧС даже пришлось срочно эвакуировать хозяйку квартиры. Благодаря слаженной работе пожарных расчётов уже в 2:07 пожар был ликвидирован.

Ещё одно возгорание произошло в Адмиралтейском районе по адресу: улица Шкапина, 42. Там в семиэтажном здании загорелся последний этаж. Пламя охватило 35 квадратных метров находящегося на ремонте помещения, а также чердак. Шесть единиц техники и 24 человек личного состава МЧС смогли локализовать пожар в течение двух часов.

Ещё один инцидент произошёл на Искровском проспекте, 3, к. 2. Как сообщается в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте", спасателям пришлось проводить массовую эвакуацию и вызывать усиленные наряды скорой.

"Пожар на Искровском, 3, к. 2, актуально на 1:00, пожарная, скорая на месте. Эвакуировали достаточно много народу, наверное, с 3 этажей", - говорится в сообщении.