Синоптики прогнозируют "бабье лето" в Петербурге. В выходные, 10 и 11 сентября, в городе немного потеплеет, осадки возможны, но кратковременные. Температура воздуха поднимется до +18-20 градусов. "Бабье лето" захватит и начало недели, но затем похолодает.

Начало недели также будет отмечено усилением ветра в Петербурге и Ленобласти. По предварительным данным, его порывы могут достигать 18 м/с.

Понижение температуры воздуха в Петербурге в середине следующей недели будет не очень резким - до +14-16 градусов в дневные часы, ночью столбики термометров могут опускаться до +7 градусов. В Ленобласти возможны заморозки.

В целом, до 20-х чисел сентября синоптики не прогнозируют заметного похолодания в Петербурге. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 в дневные часы. Дожди, если и будут, то кратковременные и не сильные.