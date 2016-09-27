Одной маленькой достопримечательностью в Петербурге стало больше. Во дворе дома 4 по улице Композиторов появилась новая малая архитектурная форма в виде кошки, которая сидит на небольшом стуле и греется под торшером. Как отмечают в пресс-службе Выборгского района города, это не только символ домашнего уюта, эта небольшая скульптура – в память о кошках блокадного Ленинграда.

- Скульптуру ранее установили жильцы этого дома, - рассказали Metro в пресс-службе администрации Выборгского района. - Они также следят за её сохранностью. Воплотить идею в жизнь в такой форме предложила руководитель студии художественного литья "АСС" Наталья Рысева. Жители дома поддержали данную инициативу и приняли в дар от студии нового «соседа».

Для Петербурга кошки имеют особое значение, ведь именно они спасли блокадный Ленинград от нашествия крыс. В память о подвиге хвостатых спасителей в городе установили скульптуры кота Елисея и кошки Василисы, которых наверняка видели жители и гости города на Малой Садовой улице.

Теперь и на территории муниципального образования Шувалово-Озерки есть свой хвостатый герой.