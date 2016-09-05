Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, примерно в 12:10 в понедельник, 5 сентября, в полицию позвонил неизвестный мужчина. Аноним сообщил, что Балтийский вокзал заминирован.

В итоге все пассажиры и сотрудники вокзала были эвакуированы из здания. Вокзал на время закрыли. Транспортные полицейские со служебными собаками обследовали помещения и близлежащую территорию.

Никаких опасных предметов и веществ правоохранители в результате проверки не нашли. С 13:25 вокзал работает в обычном режиме.

Как сообщили Metro в пресс-службе Октябрьской железной дороги, на движение поездов данный инцидент никак не повлиял.