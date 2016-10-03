Несчастный случай произошел в Петербурге вечером 2 октября, в воскресенье. Серьезные травмы получили трое рабочих, которые вешали рекламный щит у дома №168 по Ленинскому проспекту.

- В ходе выполнения монтажных работ рекламного щита на высоте около 5 метров опрокинулась люлька, в которой находились трое мужчин. С различными травмами постраддавшие были госпитализированы, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

Сейчас по факту травмирования рабочих проводится доследственная проверка - произведен осмотр места происшествия, проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, по информации СМИ, пострадавшими являются граждане Киргизии.