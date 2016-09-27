В Петербурге на заседании правительства глава города представил новых чиновников, которых назначили в органы исполнительной власти города. В том числе названы новые руководители двух районов города - Петроградского и Красносельского.

Ранее Metro уже сообщало, что сменился глава Центрального района города - на место ушедшей в ЗакС Марии Щербаковой назначен бывший глава УФСБ Петербурга Андрей Хлутков.

На должность главы администрации Петроградского района, вместо избранного депутатом Закса Юрия Гладунова, назначен Иван Громов. До назначения на этот пост Иван Громов работал председателем комитета по информатизации и связи.

На пост главы администрации Красносельского района назначен Виталий Черкашин. Он - генерал-майор полиции, который руководил УФСКН по Петербургу и Ленобласти, а после реорганизации ведомства трудился советником Полтавченко. Бывший глава района Евгений Никольский также стал парламентарием.

Кроме того, председателем комитета по физической культуре и спорту назначен Павел Белов. Бывший глава комитета - Юрий Авдеев - теперь будет работать в ЗакСе.

Георгий Полтавченко сообщил, что членами правительства Петербурга назначены глава администрации Невского района Константин Серов, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский и председатель комитета по транспорту Александр Головин.