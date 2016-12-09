Юрий Тимченко, начальник Северо-Западного подразделения Главного управления собственной безопасности, задержан за подозрение во взятке. Об это сообщает следственный комитет по Петербургу.

Так, по данным следственного комитета, одна из транспортных компаний Петербурга задолжала государству более одного миллиарда рублей по налогам. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Кроме того, на имущество компании был наложен арест в сумме полутора миллиардов рублей.

Полковник Тимченко с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал взятку в 100 млн рублей от представителя компании. Причем сумма должна была быть передана через посредников - Марченкова и Зиновенко.

Как сообщает следствие, Юрий Тимченко первую часть взятки требовал не позднее 8 декабря, вторую часть он хотел получить после оказания "помощи". Содействие Тимченко должно было заключаться в снятии ареста с имущества транспортной компании и прекращении уголовного дела.

Вечером 8 декабря в одном из подземных паркингов представители компании передали посредникам полковника Тимченко - Марченкову и Зиновенко - 50 млн рублей. Однако сумма оказалась муляжом. Посредников задержали сотрудники ФСБ.

Сам полковник Тимченко был задержан тогда же в своем кабинете. При обыске было обнаружено 350 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении обвинения.