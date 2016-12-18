Прошедшая в минувшие выходные в «Экспофоруме» выставка «Город собак» отличалась поистине грандиозными масштабами: на неё прибыли представители 400 пород. Были среди них и довольно редкие. Таких собак в Петербурге можно пересчитать по пальцам.

Названия этих пород для обычных горожан до сих пор звучат весьма экзотично. Возьмем, например, собаку породы коикерхондье – на весь Петербург их всего две.

– Ещё эту породу называют голландским спаниелем, – рассказала хозяйка собаки по кличке Минке Ольга. – Я завела её, так как в моей жизни было много связано с этой страной. Моя Минке оказалась прекрасным другом: весёлая и жизнерадостная девочка, которая не доставляет особых хлопот...

4000 собак побывали 17–18 декабря на выставке в «Экспофоруме», где показали свой безупречный вид

Собак породы ховаварт в Петербурге также можно пересчитать по пальцам одной руки. А чёрного окраса – нет ни одной. Поэтому кобель Карамба пользовался на выставке большой популярностью – его привез из Эстонии хозяин Айвар.

– Мою собаку постоянно путают с ретривером или ньюфаундлендом, – поделился он с Metro. – Приходится объяснять, что это – ховаварт! Но эта собака для загородного дома, не для квартиры.

А ещё на выставке показали редкие разновидности терьеров – норфолк-терьер и бордертерьер.

– Наша Адель – спокойная и уравновешенная, – говорит заводчица Марина.

Бордер терьер Харди также отличается дружелюбным характером и даже прекрасно уживается дома с кошкой.

Мода на собак меняется

- Сейчас на пике популярности - собаки породы вельш корги. Это любимая собака английской королевы, поэтому ее еще называют царской, - говорит Ольга Островерхая,

руководитель отдела агро, зоо и потребительских мероприятий «Экспофорума». - Также возвращается мода на породы, которые были распространены в СССР - пуделей, русских цветных болонок и эрдельтерьеров.

А вот некоторые породы, наоборот, cтановятся менее популярными. Это, к примеру, йоркширские терьеры. По моим наблюдениям, меньше стали также петербуржцы заводить собак служебных пород: например, питбулей и стаффордширских терьеров. Такие собаки должны попадать только в ответственные руки.