Комитет по градостроительству и архитектуре определит победителя конкурса концепций благоустройства Большой Морской улицы на участке от арки Главного штаба до Невского проспекта. По условиям конкурса победитель должен будет сделать рабочий проект благоустройства улицы, реконструкция этого участка запланирована на 2017 год.

6 сентября, будет объявлен победитель конкурса на проект благоустройства пешеходной зоны на Большой Морской улице. А пока в КГА проходит выставка конкурсных работ творческих коллективов.

1. Коллектив под руководством В.А. Малышко

Предлагает разделить улицу на зоны с помощью различного рисунка гранитного мощения. Вдоль пешеходной зоны появятся передвижные скамейки из дерева.

2. Архитектурная мастерская «АМ–ТРИ» и архитектурное бюро «Хвоя»

Архитекторы хотят сделать этот участок Большой Морской аванзалом Эрмитажа на свежем воздухе, где могли бы размещаться крупномасштабные инсталляции.

3. Коллектив под руководством А.C. Николаенкова

Предложено установить на Большой Морской солнечные часы, которые станут ориентиром для туристов.

4. Коллектив под руководством А.В.Демина

Главной изюминкой этого проекта можно считать бесчашный фонтан.

5. Коллектив под руководством Д.А. Лагутина

Планирует увековечить знак нулевого меридиана и установить на улице фигуры гвардейцев в форме полков – участников Отечественной войны 1812 года.