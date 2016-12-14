В Петербурге открыли памятник знаменитому грузинскому поэту и мыслителю Шота Руставели, установленный на средства благотворителей.

В торжественной церемонии открытия 14 декабря приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и автор памятника скульптор Зураб Церетели, народный артист СССР Олег Басилашвили. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.

Памятник Руставели появился возле дома №56 на улице, названной в честь поэта.

- "Лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живёт" - эти слова принадлежат великому сыну грузинского народа Шота Руставели. Мы все с «младых ногтей» знакомы с его творчеством. Поэт проповедовал великие гуманистические ценности – любовь, верность, добро, и призывал к этому всех людей, все народы», - отметил на открытии губернатор, подчеркнув, что памятник Шота Руставели органичен для Петербурга – культурной столицы России.

В дальнейшем у памятника Руставели, который стал первым скульптурным объектом на территории муниципального округа №21, планируется проводить поэтические конкурсы и литературные чтения.

Напомним, в этом году отмечается 850-летие Шота Руставели. Стоит отметить, что в 1966 году, в год празднования 800-летия автора знаменитого эпоса "Витязь в тигровой шкуре", в Петербурге появилась улица Руставели.