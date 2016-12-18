Портрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука появился на трансформаторной подстанции на Литейном проспекте.

Как сообщает "Радио Балтика", музыканта изобразили художники проекта HoodGraff.

Граффити с Шевчуком остаётся на стадии подготовки. Портрет, по планам создателей, будет завершён за четыре дня. Работу художников затрудняет минусовая температура.

Как отметили авторы граффити, создать портрет Юрия Шевчука они решили после консультации с участниками ДДТ.

Напомним, проект HoodGraff известен портретами знаменитых личностей и персонажей. Авторству уличных художников принадлежат изображения Михаила Боярского, Альберта Эйнштейна, Сергея Есенина, Чака Норриса, Сергея Бодрова, Михаила Горшенёва, героев Дмитрия Нагиев: прапорщика Задова и Зинаиды Тракторенко.

Городские власти не в восторге от работы HoodGraff и регулярно закрашивают нелегальные граффити.