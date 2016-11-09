Во Фрунзенском районе Петербурга появилось граффити с изображением нового президента США Дональда Трампа и певицы Мадонны. Изображение создали художники из арт-группы "Явь".

Граффити не связано напрямую с победой Дональда Трампа на выборах 9 ноября. Оно изображает Дональда Трампа и певицу Мадонну в двусмысленном положении.

Создать граффити с Мадонной и Трампом художников побудило недавнее заявление Мадонны, которая в шутку пообещала оральный секс всем, кто проголосует за Хиллари Клинтон на выборах президента США.

Мадонна пообещала оральный секс всем, кто проголосует за Клинтон (подробнее)

- Именно это ее заявление попало в поле нашего зрения. Не могли пройти мимо такого инфоповода, - рассказали Metro представители арт-группы "Явь". - Сразу пришла в голову идея, как с юмором это событие обыграть.

- Мы немного пофантазировали на тему исполнения обещаний, данных в предвыборной гонке. Наша работа не несет в себе глубокого смысла или каких-то призывов, мы указываем лишь на то, что, по нашему мнению, Дональд Трамп действительно оригинальный и яркий политик, а его ответные действия могут быть весьма нестандартны. И это хорошо, поскольку за последние десятилетия мы привыкли к однообразному подходу США в глобальных вопросах человечества, - отмечают художники.

Граффити с Трампом и Мадонной стало продолжением околополитической серии под названием "Politgraff". Тем не менее, представители арт-группы "Явь" заявили Metro, что рассматривают это как разовую акцию и затрагивать тему выборов в США в своих работах больше не намерены.