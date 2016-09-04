На днях в Шуваловском парке в Петербруге появилась инсталляция с отсылкой к резонансному материалу о частном самолёте семьи вице-премьера и его собаках корги. Фотографии появились в социальной сети "VK".

По данным ФБК, супруга Игоря Шувалова регулярно использовала элитный частный самолёт для перевозки домашних питомцев во время международных собачьих выставок, где псы неоднократно занимали призовые места.

Сообщения о происхождении самолёта сильно разнятся: есть версия, что воздушное судно вице-премьер подарил своему сыну, а ФБК утверждает, что он был приобретён и зарегистрирован на офшорную компанию с британского острова Мэн в 2009 году.