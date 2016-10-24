Погода в Петербурге постепенно поворачивает на зимнюю. В течение последней недели октября в городе возможен снег. По прогнозам синоптиков, Петербург также будет терзать сильный ветер.

Понедельник, 24 октября, ожидается солнечным, но ветреным. В городе - до +5 градусов, очень высокое давление - 782 мм рт столба, ветер в порывах до 10 м/с.

Во вторник ветер еще усилится, похолодает до +2 в дневные часы, небо затянет облаками, вероятны осадки в виде дождя со снегом - во второй половине дня. Среда тоже будет ненастной - с мокрым снегом и ветром.

Погода во второй половине последней недели октября ожидается еще более неустойчивой - давление будет то низким, то высоким, вероятны дожди, температура воздуха - +2-5 градусов, сильный ветер.

По предварительным прогнозам синоптиков, заметного похолодания в ближайшие дни в городе не ожидается, переход через 0 градусов возможен лишь в начале ноября, но потом в Петербурге вновь будет плюсовая температура.