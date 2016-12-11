В Кировском районе Петербурга школьный конфликт закончился поножовщиной.
Как пишет , 10 декабря после уроков в школе на проспекте Стачек между подростками произошла ссора, в результате которой один из её участников получил удар ножом в спину. Life
Шестиклассник обратился в поликлинику с непроникающим ранение на спине. Медики оказали 12-летнему ученику одной из петербургских школ необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.
По факту поножовщины в школе инспектор отдела по делам несовершеннолетних проводит проверку.