В Кировском районе Петербурга школьный конфликт закончился поножовщиной.

Как пишет Life, 10 декабря после уроков в школе на проспекте Стачек между подростками произошла ссора, в результате которой один из её участников получил удар ножом в спину.

Шестиклассник обратился в поликлинику с непроникающим ранение на спине. Медики оказали 12-летнему ученику одной из петербургских школ необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

По факту поножовщины в школе инспектор отдела по делам несовершеннолетних проводит проверку.