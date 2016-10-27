В Невском районе Петербурга сотрудники полиции задержали грабителей банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Утром 27 октября двое неизвестных вошли в помещение филиала банка на улице Бабушкина. Угрожая женщине-кассиру предметом, напоминающим пистолет, они потребовали отдать им деньги.

Преступники похитили 80 тысяч рублей и скрылись.

В результате нападения никто не пострадал.

К поискам налетчиков подключились все наружные наряды полиции Невского района. Через некоторое время по горячим следам подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказала Ирина Волк.