реклама
Сегодня 11:04

В Петербурге пятилетнему мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРК

  • Данила Белов

Медики не сумели ему помочь

реклама

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик остался без пальца на ноге после поездки на эскалаторе в торгово-развлекательном комплексе Европолис, расположенном на Полюстровском проспекте. Происшествие случилось ещё 19 ноября, но известно о нём стало лишь сейчас. Механизм зажал ногу малыша так сильно, что его отец даже не смог сразу вытащить её. Вызволить ребёнка из ловушки удалось лишь тогда, когда подоспел мужчина, который ехал позади.

По словам друга отца пострадавшего мальчика, эскалатор превратил ботинок в клочья, а у оторванного пальца механизм так перекрутил все мышцы, нервы и сосуды, что даже самые опытные врачи микрохирургии в течение длительной операции не смогли помочь спасти его. 

"Уже в самом конце спуска мальчик дико закричал и завалился на отца - его ногу в ЗИМНЕМ ботинке 32 размера затащило в стык эскалатора. Попытки отца вытащить ножку не увенчались успехом. Освободиться от мясорубки удалось, когда подоспел мужчина, ехавший следом... Однако, мальчик уже пострадал - ботинок перемололо, и мальчику оторвало фалангу большого пальца на ноге... Пальчик спасти не удалось (орфография и пунктуация цитаты сохранены)", – сообщил друг семьи Алексей Варфоломеев.

 

Мужчина также добавил в своём посте, что помогавший ребёнку мужчина на следующий день приехал в больницу и привез огромный набор с лего в подарок мальчику, в то время как от топ-менеджеров, собственников и учредителей ТРК не поступило ни одного звонка. 

Сейчас по факту этой трагедии сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга начали проверку.

Самое популярное

Близкая подруга семьи Солтан: в личной трагедии Анастасии Солтан виновата ее сестра4Фото

Близкая подруга семьи Солтан: в личной трагедии Анастасии Солтан виновата ее сестра
Баста посетил Павловский собор Гатчины9Фото

Рэпера Басту заметили в одежде церковнослужителя в Павловском соборе Гатчины

Рэпера Баста (Василий Вакуленко) попал под прицелы фотокамер во время службы в Павловском кафедральном соборе Гатчины. Однако известный рэпер 19 ноября был там не в качестве прихожанина - Баста был в одежде служителя церкви. Metro решило выяснить, что произошло: сменил ли артист профессию, и как часто можно увидеть сурового рэпера в непривычной одежде. В информационном отделе Гатчинской епархии рассказали Metro, что присутствие Басты - не случайность. - Владыка и Василий Вакуленко давно...
Анастасия Солтан11Фото

Анастасия Солтан перед смертью оставила в соцсетях трогательные сообщения

Анастасия Солтан погибла, выпав с 12 этажа дома на улице Бутлерова в Петербурге, где находится квартира ее родителей. В соцсетях перед смертью 22-летняя Настя оставила сообщение. За несколько часов до гибели она выложила ссылку на статью под заголовком "Я обижена на родителей за то, что не научили жить без них".  А еще чуть ранее Анастасия написала большое сообщение о том, как чувствует себя в канун своего дня рождения, 24 ноября. "Сейчас приехала домой, к себе домой, к родителям. Сначала было...
Анастасия Солтан2Фото

Анастасия Солтан: Психушка меня сломала, там - как в тюрьме

Галина Солтан - тетя Анастасии Солтан, жена родного брата Павла Солтана, рассказала Metro о нескольких последних днях девушки, погибшей вечером 24 ноября. После ДТП в августе 2016 года, в котором погибли её родители, череда ужасных испытаний, свалившихся на девушку, не закончилась.  Во многом Галина Солтан подтвердила слова Марины Парфеновой, которая подробно рассказала Metro о конфликте в семье своих близких друзей. - Настя вроде была умненькой, но иногда себя вела как 13-летняя девочка, с ней...
Ляйсан Утяшева покорила поклонников не рецептом пирога 16Фото

Ляйсан Утяшева вместо пирога продемонстрировала грудь

Ляйсан Утяшева выложила на своей страничке Инстаграм видео приготовления домашнего пирога. Правда, не в видео, не в комментариях поклонники так и не узнали рецепта блюда.  И даже не поняли, что же все-таки готовила Ляйсан: заливала готовое тесто на прямоугольный противень, а из духовки доставала готовый пирог в круглой форме для выпекания. Или наоборот? Поклонники пытались обсудить это в комментариях, но признавались, что их отвлекало. Они не могли оторвать взгляд от очень глубокого декольте....
Экс-супруг Анастасии Солтан рассказал, что она три года наблюдалась у психолога5Фото

Экс-супруг Анастасии Солтан рассказал, что она три года наблюдалась у психолога
Хакеры слили фото голой Юлии Ковальчук в Сеть30Фото

Хакеры слили фото голой Юлии Ковальчук в Сеть

СМИ предполагают, что киберпреступники украли снимки у мужа женщины
СМИ опубликовали сенсационное признание Анастасии Солтан в последнем интервью7Фото

СМИ опубликовали сенсационное признание Анастасии Солтан в последнем интервью

Настя Солтан разбилась: незадолго до трагедии она сделала громкое заявление
трагедия случилась в доме №13 по Бутлерова8Фото

Появились фото с места гибели Анастасии Солтан в Петербурге

Младшая дочь Павла и Светланы Солтан Анастасия, которой накануне исполнилось 22 года, погибла при падении с высоты. В обстоятельствах дела разбирается следственный комитет. По предварительным данным, девушка покончила с собой, она выпала с 12 этажа дома, где жили ее родители. Анастасия очень тяжело переживала смерть матери и отца в ДТП. Авария случилась 14 августа под Петербургом. Анастасия Солтан тоже находилась в машине и получила тяжелые травмы. До недавнего времени она проходила лечение и...
Анастасия Солтан7Фото

Анастасия Солтан пыталась совершить самоубийство за неделю до трагедии

Анастасия Солтан, дочь погибшего в августе в ДТП зампреда законодательного собрания Петербурга Павла Солтана, попыталась покончить с собой 16 ноября. Об этом в соцсетях рассказала одна из знакомых девушки. Ее слова подтверждает и старшая сестра Анастасии Вероника. Активная переписка велась на страничке "ВКонтакте" буквально за несколько дней до трагедии. Старшая сестра была недовольна, что Анастасия покинула больницу, где проходила реабилитацию (девушка получила травмы в аварии, в которой...
СМИ: Внучка Платона Лебедева Диана погибла в ДТП в Швейцарии35Фото

СМИ: Внучка Платона Лебедева Диана погибла в ДТП в Швейцарии

Диана Лебедева погибла из-за того, что автомобиль, в котором она находилась, упал с моста в реку
Каримов-младший: Гульнара Каримова жива и чувствует себя хорошо5Фото

Каримов-младший: Гульнара Каримова жива и чувствует себя хорошо
В Швейцарии разбилась внучка Платона Лебедева и родственник крупного чиновника35Фото

В Швейцарии разбилась внучка Платона Лебедева и родственник крупного чиновника

Стало известно, кто погиб в ДТП вместе с внучкой бизнесмена Платона Лебедева
Кейт Миддлтон в черном коктейльном платье от Preen11Фото

Кейт Миддлтон удивила новым платьем: фото обсуждают в Сети

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 22 ноября появилась в Лондоне на благотворительной премии Place2Be Wellbeing Awards, которая проводится ежегодно. Основана премия фондом, занимающимся укреплением психического здоровья подростков. На церемонии Кейт Миддлтон встретилась с детьми и выступила с речью. Эксперты отметили наряд герцогини. На мероприятие она пришла в черном коктейльном платье от Preen и элегантных лодочках от Prada Suede Cutout. Платье герцогини Кембриджской вызвало бурное...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

В Петербурге пятилетнему мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРК6Фото

В Петербурге пятилетнему мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРК

Сегодня 11:01 Медики не сумели ему помочь

Самое популярное

Хакеры слили фото голой Юлии Ковальчук в Сеть30Фото
В Петербурге пятилетнему мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРК6Фото

Галереи и видео

Близкая подруга семьи Солтан: в личной трагедии Анастасии Солтан виновата ее сестра4Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама