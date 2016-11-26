В Петербурге пятилетнему мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРК

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик остался без пальца на ноге после поездки на эскалаторе в торгово-развлекательном комплексе Европолис, расположенном на Полюстровском проспекте. Происшествие случилось ещё 19 ноября, но известно о нём стало лишь сейчас. Механизм зажал ногу малыша так сильно, что его отец даже не смог сразу вытащить её. Вызволить ребёнка из ловушки удалось лишь тогда, когда подоспел мужчина, который ехал позади.

По словам друга отца пострадавшего мальчика, эскалатор превратил ботинок в клочья, а у оторванного пальца механизм так перекрутил все мышцы, нервы и сосуды, что даже самые опытные врачи микрохирургии в течение длительной операции не смогли помочь спасти его.

"Уже в самом конце спуска мальчик дико закричал и завалился на отца - его ногу в ЗИМНЕМ ботинке 32 размера затащило в стык эскалатора. Попытки отца вытащить ножку не увенчались успехом. Освободиться от мясорубки удалось, когда подоспел мужчина, ехавший следом... Однако, мальчик уже пострадал - ботинок перемололо, и мальчику оторвало фалангу большого пальца на ноге... Пальчик спасти не удалось (орфография и пунктуация цитаты сохранены)", – сообщил друг семьи Алексей Варфоломеев.