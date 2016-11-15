В полицию Петроградского района обратилась 85-летняя петербурженка. Пенсионерка сообщила о подмене ее сбережений на билеты "банка приколов". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Пожилая женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Собеса. Они сообщили пенсионерке, что необходимо снять все деньги со всех банковских счетов и положить на один общий.

Мошенники встретили женщину и на своей машине отвезли в отделения банков, где она сняла деньги со своих счетов.

Приехав в банк на Каменноостровском проспекте, жертва обнаружила, что находившиеся в сумке деньги в сумме 351 тысяча рублей были заменены на билеты "банка приколов". Вероятно, деньги были подменены в машине.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, мошенники обманом выманили деньги у еще одной пожилой жительницы Петербурга.

91-летняя женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина с предложением купить лекарства.

Пенсионерка сообщила мошеннице свой адрес. Вместе со злоумышленницей пожилая петербурженка отправилась к банкомату и сняла со счета 55 тысяч рублей. Деньги она отдала неизвестной женщине за 3 упаковки с лекарственными средствами.