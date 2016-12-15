Петербурженка отдала крупную сумму денег, чтобы замять дело о ДТП, в которое попала ее дочь. Но траты оказались напрасны.

87-летней женщине 14 декабря позвонил мужчина и сообщил, что ее дочь сбила человека. Как сообщает пресс-служба МВД Петербурга, чтобы "замять" дело, необходимо не меньше 100 тысяч рублей. Пенсионерка пошла в банк и сняла все сбережения. Через некоторое время в квартиру женщины на проспекте Обуховской Обороны пришел мужчина, ранее звонивший ей, и забрал деньги - 141 500 рублей.

Только некоторое время спустя пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранительные органы ведут проверку.

В полиции расследуют дело о мошенничестве в отношении еще одной пенсионерки. Также 14 декабря в квартиру 86-летней женщины на улице Дыбенко вошли две женщины. Они поинтересовались, получила ли пенсионерка подарки от социальных служб и компенсацию для мужа.

Когда разговор был окончен и злоумышленницы покинули квартиру, хозяйка обнаружила пропажу. Женщины вынесли с собой сумку, в которой были документы и 100 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию и описала злоумышленниц. Это были две женщины на вид 45-50 лет в темной одежде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.