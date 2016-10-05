В Московском районе Санкт-Петербурга сотрудники районного уголовного розыска задержали патрульных полицейских, подозреваемых в краже автомобиля марки «Тойота Камри», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О пропаже машины в полицию Московского района 28 сентября заявила 32-летняя жительница Петербурга. Авто угнали от дома 19/2 на Варшавской улице.

Сотрудникам уголовного розыска удалось раскрыть преступление в короткие сроки.

3 и 4 октября у дома 204 на Московском проспекте сыщики задержали троих подозреваемых в краже иномарки. Ими оказались двое патрульных полицейских и инспектор дорожно-патрульной службы Московского района.

Уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в следственной отдел по Московскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящее время проводится служебная проверка. Виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесут наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, отметили в пресс-службе ведомства.