Метеорологи предупреждают об усилении ветра в Петербурге.

Вечером 27 ноября сохранится кратковременное усиление северного ветра до 12 м/с. С 00.03 часов 28 ноября в Петербурге ожидается усиление северного ветра до 12-16 м/с.

ГУ МЧС по Петербургу рекомендует жителям города закрыть окна и убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

Автомобиль рекомендуется поставить в гараж или припарковать машину вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций.

На улице пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Кроме того, стоит избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).