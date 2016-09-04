Петербурженка Лидия Григорьевна Ананьева и Боб Оуэн из Шотландии познакомились несколько лет назад. И с тех пор радуются каждой встрече. Ей - 89 лет, ему - 91.

На днях они снова увиделись - на праздновании 75-летия полярных конвоев. Оба - их участники. Возможно, они уже встречались во время Великой Отечественной войны, когда были почти детьми.

- В 1941-м мне исполнилось 14 лет, - рассказывает Metro Лидия Григорьевна. - Меня демобилизовали. Выучилась я на мотористку и была отправлена в полярный конвой. Ранение получила, за борт меня во время шторма выбрасывало. Помню, как в Мурманске приходили союзнические конвои - стояли борт к борту, моряки вместе разгружали корабли. Но разговаривать с иностранцами нам нам было запрещено. А они, когда видели меня, кричали: "Русская Маша!"

Боб Оуэн уверен, что он был одним из тех моряков. И сейчас, обнимая свою боевую подругу Лидию, Боб признается, что русские женщины - самые красивые в мире.

В Петербурге участники конвоев, прибывшие из США, Великобритании, Польши, Франции, Исландии увидели как Военно-историческому музею артиллерии передают танк "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря. Американское судно, на борту которого находилась боевая машина, было затоплено фашистами.