Число жертв при сходе вагонов пассажирского поезда в Индии снова возросло. На сегодняшний час есть информация о 142 погибших, тела 110 из них уже опознаны. Об этом в понедельник сообщает The Indian Express. По информации издания, ещё свыше 200 человек получили травмы в результате аварии. В каком они сейчас состоянии – не сообщается. Также местные власти озвучили основную версию случившегося. По их словам, к катастрофе привело повреждение рельсов. Кто будет за это отвечать, также пока...