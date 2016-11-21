Художники группы "Равновесие" открывают в Петербурге выставку "Под сенью античности". С 23 ноября в пространстве "Галерея СПб" (Большая Морская, д. 20) будут выставлены картины, графические листы и керамические скульптуры, вдохновлённые наследием греческой цивилизации.
– Зрителю покажут изображения обнажённых фигур, мифологические сюжеты, образы архитектурных памятников, средиземноморские пейзажи, – рассказывают организаторы экспозиции.
Среди художников, чьи работы будут выставлены в галерее, – Татьяна Шлыкова, Елена Крылова, Константин Иляшевский, Катерина Дутова, Алексей Боровиков, Елизавета Стрельникова, Ксения Попова, Зоя Столярова.