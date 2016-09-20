В Петербурге запущен проект "Открытый город". Через специальный сайт можно записаться на бесплатные экскурсии по различным историческим зданиям северной столицы.

В списке множество объектов - Витебский вокзал, особняк Нарышкиных, Дом Бажанова, Мурузи, Дом Зингера, особняк Юсуповой, Кочубея, Императорский Фарфоровый завод и многие другие. Всего для посещения открыто около 50-ти объектов.

Проект пользуется огромной популярностью и на ближайшие даты мест уже почти не осталось. Проводятся экскурсии пешком, на автобусе, трамвае. Участие в них могут принимать горожане в возрасте от 14 лет (самостоятельно). Записаться можно только на одно мероприятие сразу, говорится в правилах участия в проекте.

Кроме экскурсий «Открытый город» для петербуржцев предлагает бесплатные лекции и квесты, мастер-классы.

Для того, чтобы записаться на мероприятия проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте открытыйгород.рф или позвонить по телефонам call-центра: +7 (812) 426-96-90, 8 (800) 333-76-62.

"С сентября по декабрь горожане смогут бесплатно посетить более 50 ранее недоступных объектов культурного наследия. Квалифицированные экскурсоводы проведут около 300 мероприятий общей продолжительностью более 1000 часов. Жители и гости города станут участниками интереснейших авторских экскурсий и тематических маршрутов. В рамках проекта пройдут лекции и исторические квесты. К участию в проекте приглашены ведущие специалисты по истории и архитектуре Санкт-Петербурга", - сообщили в КГИОП.

Проект реализуется на средства городского бюджета совместно с Санкт-Петербургским отделением ВООПИиК.