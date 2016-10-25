Напротив Ботанического сада в Петербурге (Аптекарский пр., д. 2) начала работу закусочная ДИКМАN’s deli. В заведении – 62 посадочных места, открытая кухня и небольшая зона с мягкими диванами.

Якорный продукт закусочной – сэндвич с пастрами (традиционное еврейское блюдо). Начинка готовится из разных видов мяса. Это может быть говядина, курица, свинина, индейка или утка. Также в меню – завтраки и обеды, бургеры, блюда на гриле и десерты плюс крафтовое пиво.

Интерьер создан в лофтовой стилистике с элементами ар-деко. На создание ДИКМАN’s deli владельца закусочной Дмитрия Дикмана вдохновило американо-еврейское заведение и магазин-гастрономом Каца в Нью-Йорке. В этом смылсе ДИКМАN’s deli – типичная нью-йоркская закусочная.

– Она лаконичная, добротная, стильная, – рассказывает Дикман. – Я хотел показать, что еврейская кухня может ассоциироваться с высочайшим качеством мясных деликатесов и современным трендом. Пастрами же только начинает завоёвывать ресторанный рынок.