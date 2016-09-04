Скульптуру установили возле дома № 23 по улице Рубинштейна, где Сергей Довлатов прожил большую часть своей жизни. Бронзовый автор "Заповедника" и "Компромисса" опирается на столб. По замыслу, Довлатов должен стоять в дверном проеме. Скульпторы просто не успели её сделать, дверь появится в конце сентября.

Открывали памятник вдова Елена и дочь Катерина, которые специально приехали из Америки. О писателе вспоминали друзья и коллеги – Андрей Арьев и Елена Скульская. Выступали чиновники и меценаты.

Когда официальные лица высказались, доступ к монументу получили остальные. Валентина Осипова пришла положить цветы и прочесть свои стихи о Довлатове.

- Мы были хорошо знакомы, - рассказала она Metro, - Я работала в сфере культуры, Сергей иногда одалживал у меня деньги и зачитывал по телефону свои новые произведения. Я хохотала. Он был удивительный! Жаль, что уехал тогда в Америку и жаль, что так рано умер… А я пришла его вспомнить, украсила бронзовое плечо Сергея букетом. Но кто-то его снял и положил мои цветы к его ногам… Я к Сергею Довлатову очень хорошо относилась, и все свое отношение выразила в стихах. Когда-то хотела прочесть Сергею, не получилось. Как хорошо, что теперь в Петербурге есть такой памятник.

Валентина достала лист с напечатанным текстом и прочла:

Мучился: где счастье? Счастья нет!

Остроум и острослов – брюнет.

И от смеха падаем в сюжет,

Там танцуем танго меж планет…

К памятнику потянулись современницы Довлатова. Женщины несли цветы, сигареты и пиво. Спорили, похож монумент на того Сергей Довлатова, которого они знали, или нет. Мнения разделились.

- Если честно, я расстроилась, когда увидела. Сергей был другим! – сказала одна из поклонниц Сергея Донатовича.

- А мне кажется, что скульптор Вячеслав Бухаев уловил главное: довлатовскую стать. А лицом действительно не очень похож, но ведь мы помним его совсем молодым, - считает Валентина Осипова.

3 сентября Сергею Довлатову исполнилось бы 75 лет. Юбилей писателя на этот раз отмечали с размахом, всем городом. Вчера праздновали во дворе дома № 23 по улице Рубинштейна. Здесь установили сцену. Артисты, сменяя друг друга, читали произведения из разных сборников. Люди слушали.

Во дворе поставили несколько печатных машинок. И все желающие могли напечатать все, что им вздумается. Послания развешивали на бельевой веревке. Нельзя было работать только на одном экземпляре – машинке, которая помнит Довлатова. На нее можно было только смотреть – агрегат специально привезли из редакции журнала "Костер", где Сергей Донатович некоторое время работал журналистом.

Тут же, во дворе, люди записывались на экскурсию. Группам показывали двор и водили в квартиру, где жил писатель. В день рождения в знаменитую коммуналку пускали всех, соседи отнеслись к желанию поклонников с пониманием.

Петербургские художники приготовили сюрприз для гостей: построили и разрисовали дом- тантамареску – его установили перед входом во двор. К тантамарескам выстроилась очередь. Женщины "подсаживались за столик" к Довлатову и переносились на Ратушную площадь в эстонском Таллине, мужчины становились героями произведения "Зона".