Памятная доска с изображением святого украшает фасад дома №20 в Апраксином переулке. Здесь с 1914 по 1917 год жил купец, мехоторговец Василий Муравьёв, впоследствии ставший монахом, старцем и провидцем.

Открывали доску митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий, представители духовенства, чиновники и депутаты.

Геннадий Муравьёв, правнук преподобного Серафима Вырицкого: - У нас вся семья православная. Преподобного прадеда чтим и молимся ему. Он нам помогает.

За освящением и торжественными речами скромно наблюдал правнук преподобного Серафима Вырицкого, единственный потомок по мужской линии – 64-летний Геннадий Муравьёв.

– Я родился и живу в Таллине, – рассказал потомок преподобного Metro. – Туда во время войны фашисты вывезли концлагерь, в котором находился мой отец. Он выжил и остался в Эстонии. Это же рядом с Петербургом, тогда была одна большая страна. Мы часто ездили в Вырицу, где в годы монашества находился мой преподобный прадед. Я знал о его подвигах с самого детства. В эти дни в Петербурге я оказался случайно. Неожиданно мне позвонили и сообщили, что будут открывать мемориальную доску. Я пришёл посмотреть и помолиться. Вряд ли это совпадение. Наверное, это святой прадед подсказал мне в эти дни приехать в Петербург.

Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьёв) родился 31 марта 1866 года в селе Вахромеево Ярославской губернии. В 10 лет он переехал в Санкт-Петербург, где работал рассыльным в одной из лавок Большого Гостиного Двора. К 1917 году Василий Муравьёв стал крупным предпринимателем и мецентом.

Незадолго до большевистского переворота Василий Муравьёв резко изменил свою жизнь и отдал всё состояние на нужды церкви. В зерлом возрасте он принял монашество, а затем и великую схиму. Более 15 лет преподобный Серафим прожил в поселке Вырица Ленинградской области.

Серафим Вырицкий был канонизирован Русской православной церковью в 2000 году.