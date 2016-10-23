В галерее "Ленинград центра" открылась выставка работ швейцарского фотографа Пита Бюлера "Звезды на сцене: от Санкт-Петербурга до Монте Карло и Голливуда". Ранее его портреты можно было посмотреть в Нью-Йорке, Токио, Лондоне и Цюрихе.

Петербургская презентация собрала около 300 человек, среди которых были не только знатоки фотографии, но и известные люди, в том числе певица и экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс.

Масштабная экспозиция занимает три зала галереи и состоит из 39 портретов, которые Бюлер снял в разное время. Основу выставки составляют фотографии артистов Большого театра и "Ленинград центра", но есть и портреты голливудских знаменитостей, таких как Кристоф Вальц, Кейт Бланшет, Джереми Айронс. Изюминкой выставки стала фотография Умы Турман, которую Бюлер сделал буквально две недели назад. Петербуржцы увидели ее первыми.

По словам Пита, он не испытывает сложностей при работе со звездами.

- У меня не было проблем в работе со звездами, потому что почти все они актеры кино, и они заинтересованы в хороших фотографиях перед премьерой их новых проектов, фильмов. Да, конечно, как и любой человек, они бывают не в настроении, но это быстро проходит, я умею настроить их на нужный лад.

В его портфолио, помимо вышеперечисленных портретов, уже есть фотографии Дэниэла Рэдклиффа, Вуди Харрельсона и десятка других артистов, но, отвечая на вопрос Metro, кого бы еще хотел пофотографировать, он, не задумываясь, ответил: "Кита Ричардса из The Rolling Stones".

Рассказывая о концепции своей выставки, он отметил, что не делал упор на звездность персонажей – для него главное было показать портреты мастеров развлекательного жанра: театра, цирка, кино.

- Все эти люди помогают зрителю на короткое время окунуться в другой мир, почувствовать себя особенным. А я пытался запечатлеть этот миг для зрителя, - поделился своими мыслями Бюлер.

Выставка работ Пита Бюлера открыта ежедневно с 22 октября по 22 ноября в галерее "Ленинград центра".